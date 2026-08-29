Сборная Украины по баскетболу потеряла Лукашова перед игрой с Черногорией
Игра состоится 31 августа
Защитник сборной Украины по баскетболу Денис Лукашов не сыграет в матче квалификации чемпионата мира-2027 против национальной команды Черногории. Сообщает ФБУ.
Как сообщает Федерация баскетбола Украины, баскетболист покинул расположение национальной команды по личным причинам. Лукашов стал единственным игроком, который не отправился на выездной поединок. В составе сборной остаются 13 исполнителей.
Матч Черногория — Украина состоится в понедельник, 31 августа. Начало встречи — в 21:30 по киевскому времени.
Сборная Украины удержала победу над Грецией и возглавила группу отбора на чемпионат мира-2027.