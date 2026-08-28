Павел Василенко

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик не продолжит карьеру в Лидсе. Английский клуб прекратил переговоры по аренде 25-летнего футболиста, поскольку не смог согласиться на условия «аристократов».

По информации TEAMtalk, Челси хотел получить гарантии того, что Мудрик будет регулярно выходить на поле и иметь достаточную игровую практику. В то же время Лидс не был готов обеспечить украинцу стабильное место в стартовом составе.

Из-за этого лондонский клуб решил отказаться от варианта с арендой в йоркширскую команду. На данный момент Челси больше склоняется к тому, чтобы отправить Мудрика во французский Страсбург, где украинцу могут предоставить необходимое игровое время.

Мудрик перешел в Челси из донецкого Шахтера в начале 2023 года. Английский клуб заплатил за трансфер 70 миллионов евро, еще 30 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.

Контракт украинца с «аристократами» действует до 30 июня 2031 года.