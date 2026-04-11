Владимир Кириченко

В ночь на 11 апреля состоялся матч регулярного сезона НБА между Лос-Анджелес Лейкерс и Финикс Санз, который завершился победой команды Джей Джей Редика со счетом 101:73.

Самым результативным игроком встречи стал 41-летний форвард Леброн Джеймс, записавший на свой счет 28 очков (10-16 с поля, 2-2 из-за дуги, 6-9 штрафные), 6 подборов, 12 ассистов и 4 перехвата при 2 потерях.

Благодаря этим 12 передачам Леброн стал четвертым игроком в истории НБА, который преодолел отметку в 12 тысяч ассистов.

Тремя другими являются Джон Стоктон (15 806), Крис Пол (12 552) и Джейсон Кидд (12 091).

Накануне Леброн установил новый рекорд по количеству побед в НБА.