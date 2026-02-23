43 000 очков: Леброн Джеймс установил невероятный рекорд в истории НБА
Несмотря на 20 очков и 5 передач форварда, его команда потерпела поражение от Бостона
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс установил очередной статистический рекорд. В матче регулярного сезона-2025/2026 против Бостон Селтикс 41-летний баскетболист преодолел отметку в 43 000 набранных очков.
На данный момент актив Джеймса в регулярных чемпионатах составляет 43 008 очков. Если учитывать выступления в плей-офф, суммарный показатель игрока достиг отметки 51 297 очков.
Несмотря на историческое достижение своего лидера, Лейкерс не смогли одержать победу. Матч завершился поражением калифорнийцев со счётом 89:111.
