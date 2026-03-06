Владимир Кириченко

Лос-Анджелес Лейкерс ночью 6 марта проиграли Денвер Наггетс (113:120) в регулярном чемпионате НБА. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал в этой игре 16 очков и 8 передач. Он реализовал 7 из 11 бросков с игры, доведя количество точных бросков с игры в карьере в НБА до 15 842.

По этому показателю Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара (15 837) и стал лидером в истории НБА. Третьим идет Карл Мэлоун с 13 528 попаданиями с игры.

На достижение показателя Джеймсу понадобилось 31 274 попытки, Абдул-Джаббару – 28 307. Процент точных бросков Карима с игры составляет 55,9% за карьеру, тогда как у Леброна - 51,6%.

Напомним, Леброн – первый в истории НБА, кто набрал 43 000 очков в регулярных чемпионатах.