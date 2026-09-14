Лень подписал двухлетний контракт с Басконией
Соглашение рассчитано до 2028 года
Центровой сборной Украины Алексей Лень подписал контракт с Басконией до 2028 года.
33-летний баскетболист перешел в клуб на правах свободного агента после ухода из мадридского Реала, где выступал с октября 2025 года.
В прошлом сезоне Баскония заняла 3-е место в регулярном чемпионате Испании и выбыла в 1/4 финала плей-офф от Ховентута (1:2).
Первый официальный матч сезона-2026/27 команда проведет 19 сентября против того же Ховентута в полуфинале Суперкубка Испании.
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