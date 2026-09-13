Денис Седашов

Женская сборная США по баскетболу в пятый раз подряд завоевала титул чемпионок мира. В финальном матче турнира 2026 года американки победили национальную команду Франции. Решающая игра прошла на Берлин Арене в Германии.

Самой результативной в составе сборной США стала Брианна Стюарт, оформившая дабл-дабл с 22 очками и 10 подборами.

Чемпионат мира-2026. Женщины

США — Франция 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22)

Бронзовым призером мирового первенства стала сборная Испании, которая обыграла Германию со счетом 81:58.

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