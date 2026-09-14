Впервые в истории две украинские теннисистки – в топ-10 рейтинга WTA
Есть ещё одно достижение от наших девушек
Марта Костюк / Фото - CNN
Впервые в истории две украинки одновременно находятся в топ-10 рейтинга WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 7-ю позицию в мировой классификации. Марта Костюк установила личный рекорд, став 10-й.
В топ-50 также находятся Александра Олейникова (41-е место), Дарья Снигур (42-е), Юлия Стародубцева (43-е) и Ангелина Калинина (47-е).
Впервые в истории Украина имеет шесть теннисисток среди топ-50. Предыдущий рекорд – пять игрокинь.
Напомним, что первой ракеткой мира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая обошла нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Арина Соболенко.
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