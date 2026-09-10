ФБУ опубликовала календарь первого тура Суперлиги-2026/27
Новый сезон начнется 1 октября
Федерация баскетбола Украины (ФБУ) утвердила расписание первого тура Суперлиги-2026/27. Матчи регулярного сезона начнутся 1 октября.
Старт соревнований перенесли из Киева в Ровно и Луцк. Решение приняли на внеплановом совещании ФБУ с руководителями клубов из-за безопасности в столице, частых воздушных тревог и обновленных требований Правительства и Минмолодьспорта.
Суперлига 2026/27. Первый тур
1 октября, четверг
Ровно – Харьковские Соколы (город проведения — Ровно)
Волынь – Киев-Баскет (Луцк)
2 октября, пятница
Ровно – Киев-Баскет (Ровно)
Волынь – Харьковские Соколы (Луцк)
Говерла – Запорожье (Ивано-Франковск)
Хмельницкий – Днепр (Хмельницкий)
3 октября, суббота
Нико-Баскет – Черкасские Мавпы (Николаев)
4 октября, воскресенье
Говерла – Днепр (Ивано-Франковск)
Хмельницкий – Запорожье (Хмельницкий)
Время начала матчей будет объявлено дополнительно.
Рейтинг FIBA. Украина улучшила позицию после двух августовских побед.
Поделиться