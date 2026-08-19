Денис Седашов

Сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла пробиться в основную сетку соревнований на этапе Женской серии во французском Бордо.

Украинки, которые выступали в составе Дарья Кононученко и Вера Грималюк, потерпели поражение в обоих матчах отбора.

В первой игре сине-желтые уступили Швеции со счетом 12:18, а во второй проиграли Ирландии — 9:16. В обоих встречах самой результативной в составе сине-желтых была Вера Грималюк, набравшая 6 и 5 очков соответственно.

Не преодолев квалификацию, украинки завершили выступления на французском турнире. Следующим стартом для национальной команды станет выступление на этапе в Дебрецене, который пройдет 27–28 августа.

Женская сборная Украины U-18 заняла 14-е место на Евробаскете в Дивизионе В.