Денис Седашов

24-летний защитник Максим Шульга в августе присоединится к тренировочному лагерю национальной сборной Украины по баскетболу для подготовки к матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027, сообщает basket.com.ua.

Это первый вызов игрока в национальную команду.

В сезоне-2025/26 Шульга провел в НБА за Бостон 11 матчей в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф.

Напомним, 28 августа сборная Украины проведет номинально домашний матч второго этапа квалификации чемпионата мира-2027 против Греции в Риге, а 31 августа на выезде сыграет с Черногорией.

Сборная Украины с 99 очками обыграла Данию и гарантировала себе второе место в первом раунде отбора на ЧМ.