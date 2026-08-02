Шульга впервые вызван в сборную Украины
Это первый вызов игрока в национальную команду
24-летний защитник Максим Шульга в августе присоединится к тренировочному лагерю национальной сборной Украины по баскетболу для подготовки к матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027, сообщает basket.com.ua.
Это первый вызов игрока в национальную команду.
В сезоне-2025/26 Шульга провел в НБА за Бостон 11 матчей в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф.
Напомним, 28 августа сборная Украины проведет номинально домашний матч второго этапа квалификации чемпионата мира-2027 против Греции в Риге, а 31 августа на выезде сыграет с Черногорией.
Сборная Украины с 99 очками обыграла Данию и гарантировала себе второе место в первом раунде отбора на ЧМ.