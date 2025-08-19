Олег Гончар

Лос-Анджелес Лейкерс объявили стартовый состав на сезон НБА 2025/26, сообщает Lakers Daily.

На защитных позициях будут играть Остин Ривз и Лука Дончич, форвардами будут Леброн Джеймс и Руи Хатимура, а центровым — новичок команды Деандре Эйтон, который заменит Джексона Хейса.

Второй состав, вероятно, будет включать Гейба Винсента, Маркуса Смарта, Далтона Кнехта, Джарреда Вандербилта и Джексона Хейса.

В ротации также будут Бронни Джеймс, Макси Клебер, Джейк Ларевия, Кристиан Колоко и другие игроки.

Напомним, Дончич подписал трехлетний контракт с Лейкерс на $165 млн.