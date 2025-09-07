Денис Седашов

В Копенгагене завершился чемпионат Европы-2025 по баскетболу 3х3.

В мужском турнире золото впервые в истории завоевала сборная Литвы. В финале литовцы победили Латвию со счетом 21:17. Бронзовые награды завоевала Италия, которая в матче за третье место одолела Германию (22:15).

Женский трофей завоевала национальная команда Нидерландов, которая в финале обыграла Азербайджан — 21:16. Для нидерландок это второе «золото» Евро после триумфа 2023 года. Испанки, которые в прошлом году стали чемпионками, на этот раз ограничились бронзой, победив Францию 21:15.

Женская сборная Украины заняла итоговое девятое место.