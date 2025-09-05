Женская сборная Украины по баскетболу 3x3 завершила выступления на чемпионате Европы без побед
Сине-жёлтые проиграли Азербайджану
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 прекратила борьбу на чемпионате Европы в Копенгагене, проиграв второй матч группового этапа Азербайджану.
Самой результативной игроком в составе сине-желтых стала Дарья Дубнюк, которая набрала 7 очков.
Чемпионат Европы 3х3. Женщины
Украина — Азербайджан 14:21
Азербайджан одержал победы и над Францией, и над Украиной, став победителем группы. В то же время сине-желтые покидают турнир, не одержав ни одной победы.
