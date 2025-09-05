Денис Седашов

Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 начала выступления на чемпионате Европы в Копенгагене с поражения от Франции.

Самой результативной в составе украинок стала Дарья Дубнюк, которая набрала 10 очков.

Чемпионат Европы 3х3. Женщины

Франция — Украина 20:16

Второй матч группового этапа Украина сыграет против Азербайджана.

После победы азербайджанок над Францией (21:16) украинкам необходимо одержать победу с убедительным счетом, ведь для выхода из группы важным будет показатель набранных очков.

