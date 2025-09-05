Женская сборная Украины 3х3 проиграла Франции на старте чемпионата Европы
около 2 часов назад
Фото: ФБР
Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 начала выступления на чемпионате Европы в Копенгагене с поражения от Франции.
Самой результативной в составе украинок стала Дарья Дубнюк, которая набрала 10 очков.
Чемпионат Европы 3х3. Женщины
Франция — Украина 20:16
Второй матч группового этапа Украина сыграет против Азербайджана.
После победы азербайджанок над Францией (21:16) украинкам необходимо одержать победу с убедительным счетом, ведь для выхода из группы важным будет показатель набранных очков.
