В команде Усика назвали соперника украинца
Лапин – о потенциальном дебюте абсолютного чемпиона в MMA
9 минут назад
Фото: Getty Images
Директор тренировочного лагеря Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин высказался о будущем абсолютного чемпиона. Слова менеджера приводит secondsout.com:
Джейк Пол и его команда сейчас играют в бокс. А потом посмотрим. Думаю, в следующем году мы можем поиграть с ними в ММА.
Отметим, что Джейк Пол проведет поединок с Джервонтой Дэвисом в ноябре в Атланте, штат Джорджия, США.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.