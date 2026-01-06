Михайлюк провел результативный матч против Портленда
Украинец провел на площадке 20 минут
около 2 часов назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк вышел в составе Джаз на матч регулярного чемпионата НБА против Портленда (117:137).
Украинец вышел в старте и провел на площадке 20 минут. За это время он записал на свой счет 8 очков (3/9 с игры, 2/7 трехочковые) и 1 подбор.
Михайлюк в этом сезоне сыграл 33 матча, в среднем набирая 9,0 очка, 2,6 подбора и 1,9 передачи.
