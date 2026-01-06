Владимир Кириченко

Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк вышел в составе Джаз на матч регулярного чемпионата НБА против Портленда (117:137).

Украинец вышел в старте и провел на площадке 20 минут. За это время он записал на свой счет 8 очков (3/9 с игры, 2/7 трехочковые) и 1 подбор.

Михайлюк в этом сезоне сыграл 33 матча, в среднем набирая 9,0 очка, 2,6 подбора и 1,9 передачи.

