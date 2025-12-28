Михайлюк провёл бледный матч против Сан-Антонио, его команда обыграла фаворита
Святослав пробыл на площадке 14 минут
около 1 часа назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты Святослав Михайлюк сыграл в матче против «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате НБА.
Михайлюк провел на площадке 14 минут, набрал 3 очка, 1 подбор и 1 передачу.
Юта победила со счетом 127:114.
28-летний Михайлюк набирает в этом сезоне в среднем 9,3 очка, 2,7 подбора и 2 передачи.
