Мурзин покинул должность главного тренера женской сборной Украины по баскетболу
Новой тренеркой сине-желтых стала Инна Кочубей
около 1 часа назад
Евгений Мурзин покинул пост главного тренера женской национальной сборной Украины по баскетболу по собственному желанию. Исполком Федерации баскетбола Украины (ФБУ) рассмотрел соответствующее заявление и удовлетворил его большинством голосов. Новой тренершей команды стала Инна Кочубей.
Специалист работал с женской сборной с 2023 года. Под его руководством команда участвовала в отборе на Евробаскет-2025, но не смогла выйти в финальную часть. В то же время в рамках квалификации на ЧЕ-2027 украинские спортсменки преодолели первый этап и вышли на следующую стадию, где в группе М сыграют против Франции, Великобритании и Люксембурга.
Дебютные матчи под руководством нового тренерского штаба сборная проведет 11–17 ноября.
