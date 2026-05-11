Усик – Верховену: «Мне нравилось бить ногами в уличных драках»
Украинская звезда бокса является настоящим универсалом
около 2 часов назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал нидерландскому кикбоксеру Рико Верхувену, что он тоже занимался кикбоксингом.
Ведущий: «Александр, если бы это был боксер, ты бы понимал, что он собирается делать. А сейчас ты не понимаешь, что он будет делать».
Александр Усик: «Да-да-да. Слушай, когда я был молодым, я тоже занимался кикбоксингом. Мне нравилось».
Рико Верхувен: «Никто мне об этом не рассказывал».
Александр Усик: «Но это было не на таком уровне. Это безумие, эти ноги...»
Рико Верхувен: «Возможно, это он пробьет хай-кик».
Александр Усик: «Мне нравилось бить ногами в уличных драках. Лоу-кик, мае-гери – это круто. Но тогда мой тренер не был тренером по кикбоксингу. Это было джиу-джитсу, борьба и бокс у одного тренера.
Но потом я начал искать хорошего тренера по боксу и нашел моего первого тренера Сергея Лапина. Мой отец сказал: «Попробуй бокс». Я ответил: «Хорошо».
Ведущий: «И вот ты здесь. Ты попробовал, и у тебя хорошо получилось. Но это будет другой стиль. Ты видел все стили в боксе, но этот стиль может быть сложным для тебя, потому что ты его раньше не видел».
Александр Усик: «Слушай, мы готовимся к этому. Да, это другой стиль. У нас немного материала, но есть видео одного боксерского поединка Рико. Также мы смотрим его кикбоксерские бои. Моя команда и тренер помогают мне готовиться. Я доверяю своей команде, мы с этим справимся».
Бой между Усиком и Верхувеном пройдет 23 мая в Гизе.
Напомним, ранее Усик отметил, что этот поединок является попыткой объединить две большие аудитории фанатов.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05