Сын Виталия Кличко решил выступать за команду Университета Восточной Каролины
В прошлом сезоне он защищал цвета Монако
Украинский центровой Монако и сборной Украины Максим Кличко будет выступать за команду Университета Восточной Каролины. Об этом сообщил Джон Чепкевич из DraftExpress.
Максим набирал 14,9 очков и 7,9 подбора в молодежном чемпионате Франции. Также он дебютировал за основную команду Монако, проведя 5 матчей, в которых в среднем набирал 2,2 очка, 1,6 подбора и 0,2 ассиста.
Восточная Каролина выступает в конференции American. В прошлом сезоне команда выиграла 11 матчей из 31.
По информации Александра Прошута, Кличко имел несколько предложений от колледжей с большим именем, но выбрал меньший колледж, чтобы иметь солидное игровое время сразу и продолжать развиваться в баскетбольном плане.
