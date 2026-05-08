Владимир Кириченко

Украинский центровой Монако и сборной Украины Максим Кличко будет выступать за команду Университета Восточной Каролины. Об этом сообщил Джон Чепкевич из DraftExpress.

NEWS: Maxim Klitschko has committed to East Carolina, sources tell DraftExpress.



The 7’2” big man is averaging 14.9 points and 7.9 rebounds in a breakout French Espoirs season.



Has earned Betclic Élite minutes with AS Monaco and plays for the Ukrainian Senior National Team. pic.twitter.com/maWouhHOMq — Jon Chepkevich (@JonChep) May 7, 2026

Максим набирал 14,9 очков и 7,9 подбора в молодежном чемпионате Франции. Также он дебютировал за основную команду Монако, проведя 5 матчей, в которых в среднем набирал 2,2 очка, 1,6 подбора и 0,2 ассиста.

Восточная Каролина выступает в конференции American. В прошлом сезоне команда выиграла 11 матчей из 31.

По информации Александра Прошута, Кличко имел несколько предложений от колледжей с большим именем, но выбрал меньший колледж, чтобы иметь солидное игровое время сразу и продолжать развиваться в баскетбольном плане.

