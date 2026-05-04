«Мы должны выжать максимум»: Черний — о целях сборной Украины на ЧМ 3х3
Мировое первенство начнется 1 июня
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 начинает подготовку к чемпионату мира, который пройдет 1–7 июня в Варшаве. Слова приводит ФБУ.
Тренировочный процесс под руководством нового наставника Виталия Черния продлится с 6 по 30 мая в Риге и Каунасе.
Первый этап в Риге — это функциональная подготовка и заложение базы. Игра в 3х3 очень интенсивная, поэтому физическая подготовка — ключевой фактор. Параллельно будем адаптировать тактические схемы под этот формат. Второй этап в Каунасе — это уже больше про детализацию, шлифовку игровых моментов и добавление нюансов.
Задача простая — выжать максимум из того, что у нас есть. Но для этого нужно правильно подготовить команду и найти оптимальные решения. Для меня это также новый опыт, я многому учусь, общаюсь с коллегами, перенимаю их подходы. Мы будем работать вместе с специалистами из Латвии и Литвы, обмениваться опытом. Сегодня мир открыт, информацию можно брать любую — важно не просто ее получить, а правильно использовать.
На мировом первенстве сине-желтые сыграют в группе D против Франции, Канады, Японии и Литвы.
