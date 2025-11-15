Ніко-Баскет обыграл Ровно в Суперлиге
Лучшим игроком матча стал Богдан Лукьян — 20 очков
около 11 часов назад
Фото: ФБУ
В Николаеве в рамках регулярного чемпионата Суперлиги состоялся матч между местным Нико-Баскетом и Ровно. Подопечные Валентина Берестнева одержали победу.
Самым результативным игроком Нико-Баскета стал Богдан Лукьян, который набрал 20 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 результативные передачи.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Нико-Баскет – Ровно-ОШВСМ 90:76 (24:21, 25:9, 16:24, 25:22)
В следующих матчах обе команды проведут новые матчи: Ровно-ОШВСМ встретится с Кривбассом, а Нико-Баскет сыграет против Киев-Баскета.
