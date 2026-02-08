Дабл-дабл Никитина помог Харьковским Соколам победить Нико-Баскет
Максим набрал 15 очков и сделал 11 подборов
Фото: ФБУ
В Николаеве состоялся единственный матч воскресного игрового дня баскетбольной Суперлиги GGBET, в котором Харьковские Соколы на выезде обыграли местный Нико-Баскет.
Ключевую роль в победе хозяев сыграл Максим Никитин, который оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и сделав 11 подборов, став самым результативным игроком поединка.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Нико-Баскет – Харьковские Соколы 72:80 (10:17, 26:23, 22:20, 14:20)
