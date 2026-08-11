Владимир Кириченко

Лидер сборной Греции по баскетболу Яннис Адетокумбо пропустит августовские матчи сборной в отборе на чемпионат мира -2027. Об этом сообщает Sport24.gr.

По информации, Майами не дало разрешение на участие в будущих международных матчах из-за опасений по поводу нагрузки на игрока и риска травмы.

Таким образом, Яннис не поможет своей национальной команде в матчах против Украины (28 августа) и Испании (31 августа).

Напомним, что этим летом греческий баскетболист присоединился к Хит из Милуоки.

В прошлом сезоне Адетокумбо сыграл 36 матчей, в среднем набирая 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи.

Ранее стало известно, что Лэнь и Михайлюк вошли в состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2027.