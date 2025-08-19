Олег Гончар

Пятикратный участник Матча всех звезд НБА и первый номер драфта-2010 Джон Уолл объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет. Об этом сообщил инсайдер Шемс Чарания в Twitter.

Защитник, выбранный под первым номером драфта-2010, провел 11 сезонов в НБА, выступая за Вашингтон Уизардс, Хьюстон Рокетс и Лос-Анджелес Клипперс.

Средние показатели карьеры Уолла в регулярном чемпионате: 18,7 очка, 4,2 подбора, 8,9 передачи за игру. В плей-офф он демонстрировал 21,9 очка, 4,3 подбора и 9,8 передачи.

Последний сезон Уолл провел в 2022/23 за Клипперс, после чего не выступал из-за травм и отсутствия контракта.

