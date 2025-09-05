Определён состав женской сборной Украины по баскетболу 3х3 на Евро-2025
Турнир состоится 5-7 сентября в Копенгагене
около 2 часов назад
Тренерский штаб национальной женской сборной Украины по баскетболу 3х3 объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет 5-7 сентября в Копенгагене (Дания). Сообщает ФБУ.
В сборную вошли: Анжелика Ляшко, Дарья Дубнюк, Мириам Уро-Ниле и Вера Грималюк
По сравнению с командой, которая завоевала путевку на чемпионат, произошла одна замена: 21-летняя Вера Грималюк заменила Татьяну Юркевичус.
Расписание матчей в группе В:
Пятница, 5 сентября
12:55 Франция – Азербайджан
16:25 Франция — Украина
19:25 Украина – Азербайджан
В четвертьфинал выйдут две лучшие национальные команды группы.
Матчи плей-офф запланированы на воскресенье, 7 сентября.
