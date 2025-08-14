Порзингис планирует перейти в ММА после завершения карьеры в баскетболе
Чемпион НБА-2024 и форвард Атланты рассказал о планах в смешанных единоборствах
около 2 часов назад
29-летний латвийский баскетболист, чемпион НБА и игрок Атланта Хоукс Кристапс Порзингис заявил, что после завершения карьеры в баскетболе планирует попробовать себя в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщает Sportacentrs.
«ММА — это спорт, близкий моему сердцу. Это мой любимый вид спорта для просмотра. Я им увлекаюсь и решил присоединиться к новому проекту, связанному с ММА. Он еще в разработке, но скоро я смогу рассказать больше».
Этим летом Порзингис уже попробовал себя в ММА, но пообещал Атланте Хоукс, что не будет заниматься боевыми искусствами во время баскетбольной карьеры, чтобы сохранить здоровье.
«Я берегу себя для карьеры в ММА после баскетбола».
Порзингис, который выступает на позиции тяжелого форварда, выиграл чемпионский титул НБА в 2024 году с «Бостон Селтикс» перед переходом в Хоукс.
Напомним, Бостон Селтикс шокировал всех, сократив за 20 дней расходы на зарплаты на $301 млн.