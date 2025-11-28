Прикарпатье-Говерла в овертайме вырвала победу у Старого Луцка
Американский легионер Лейтерренс Рид стал главной звездой встречи — он набрал 22 очка
1 день назад
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата Суперлиги Украины Прикарпатье-Говерла одержала в овертайме победу над Старым Луцком.
Самым результативным игроком матча стал американский легионер Лейтерренс Рид, который набрал 22 очка и сделал 7 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк — Прикарпатье-Говерла 85:89 ОТ (17:15, 31:19, 17:21, 11:21, 9:13)
Багатскис: «Я очень рад тому, как мы выдержали этот натиск в Тбилиси».