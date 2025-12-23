Пятая подряд победа Нью-Орлеана и 31 очко Гилджес-Александера принесли успех Оклахома-Сити
Юта Михаилюка уступила Денверу, украинец набрал шесть очков
около 2 часов назад
В рамках регулярного чемпионата НБА состоялось семь матчей.
Кливленд — Шарлотт 139:132 (33:36, 37:27, 34:32, 35:37)
Бостон — Индиана 103:95 (26:35, 17:26, 31:21, 29:13)
Нью-Орлеан — Даллас 119:113 (36:34, 21:29, 22:24, 40:26)
Денвер — Юта 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28)
Оклахома-Сити — Мемфис 119:103 (31:28, 36:26, 17:19, 35:30)
Голден Стэйт — Орландо 120:97 (26:30, 32:27, 31:26, 31:14)
Портленд — Детройт 102:110 (26:30, 25:31, 27:34, 24:15)
Михайлюк набрал 23 очка в игре с Орландо.
