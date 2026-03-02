«Работа над ошибками проведена»: Тиртышник рассказал, как сборная готовится к реваншу с Испанией
Разыгрывающий защитник украинской сборной подтвердил, что команда готова ко второй встрече с испанцами
около 6 часов назад
Разыгрывающий защитник сборной Украины Илья Тыртышник поделился ожиданиями от второго матча против сборной Испании в рамках квалификации на чемпионат мира-2027. Предыдущую встречу украинцы проиграли со счётом 66:86.
Баскетболист отметил, что команда провела анализ ошибок и сохраняет позитивный настрой. Слова приводит Суспільне Спорт.
Настроение нормальное, позитивное, потому что на профессиональном уровне нет времени устраивать трагедии или расстраиваться из-за какой-то игры. Мы не можем тратить время на расстройства. Мы, конечно же, разобрали все ошибки, посмотрели видео, где делали хорошо, где плохо. Настраиваемся, потому что всё равно, я считаю, что большую часть игры мы были на уровне с испанцами. Просто те пять-шесть минут, которые мы провалили, мы их провалили очень сильно, и поэтому результат такой.
Сборная Украины назвала состав на матч против Испании в отборе ЧМ-2027.