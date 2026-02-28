Сипало покинул сборную Украины и вернулся в Днепр
Состав сине-желтых перед матчем с Испанией претерпел изменения
около 10 часов назад
Фото: ФБУ
Бигмэн Днепра Даниил Сыпало выбыл из расположения национальной сборной Украины по баскетболу. Игрок уже вернулся в свой клуб, тогда как остальные команды (13 игроков) прибыли в Овьедо. Сообщает ФБУ.
Там сине-желтые сыграют матч четвертого тура квалификации чемпионата мира-2027 против сборной Испании.
Матч Испания — Украина состоится в понедельник, 2 марта. Начало встречи — в 21:30.
