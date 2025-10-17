Владимир Кириченко

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк сыграл за Юту в предсезонном матче НБА.

Джаз победили Портленд со счетом 132:129. Это первая победа Юты в предсезонных матчах.

Украинец вышел в стартовой пятерке из-за травмы колена у новичка Эйса Бейли. Он провел на площадке 26 минут, набрал 15 очков (5/13 из игры, 5/10 трехочковых, 0/0 штрафных), 2 подбора и 4 передачи.

28-летний защитник сыграл 38 матчей (13 в стартовом составе) за «Джаз» в предыдущем регулярном сезоне, в которых набирал в среднем 8,8 очка, 2,4 подбора и 2,0 передачи за 20,0 минут на площадке.

Ранее Михайлюк сыграл против Далласа в предсезонке.