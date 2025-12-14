Владимир Кириченко

14 декабря в рамках 1/2 финала Кубка НБА состоялись два матча.

В полуфинале от Востока Орландо уступил Нью-Йорку (120:132), лидер Никс Джейлен Брансон принес своей команде 40 очков (16 из 27 с игры, 2 из 5 через дугу, 6 из 9 с линии), 4 подбора и 8 передач.

Со стороны Западной конференции Сан-Антонио одолел Оклахому (111:109), несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера, и нанес действующим чемпионам их второе поражение в сезоне, прервав 16-матчевую победную серию.

НБА. Кубок НБА. Лас-Вегас. 1/2 финала

Орландо – Нью-Йорк 120:132 (36:33, 28:38, 28:29, 28:32)

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 109:111 (31:20, 18:26, 28:32, 32:33)