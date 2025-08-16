Баскетболист сборной Украины Александр Липовый поделился эмоциями после победного матча против Швейцарии (73:64) в рамках прквалификации чемпионата мира-2027. Слова приводит ФБУ.

В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков и наших ВСУ, которые сегодня пришли поддержать нас. Это очень важная победа для нас и для всей страны. Поэтому будем настраиваться на следующую игру против Словакии.

Швейцария – очень неудобная команда. Она играет на высоком уровне, и это было видно по нашей первой игре. У нас было преимущество в счете, но было трудно удержать такой гандикап на протяжении всего матча.