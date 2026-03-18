Сборная Украины попала во второй этап квалификации на женский Евробаскет-2027
Наши девушки продолжают путь в борьбе за путевку
около 3 часов назад
Женская сборная Украины / Фото - ФБУ
Женская сборная Украины по баскетболу сумела квалифицироваться во второй раунд отбора на женский Евробаскет-2027.
На первом этапе украинкам удалось одержать три победы в шести матчах и войти в тройку лучших сборных среди тех, что заняли третьи места в своих группах.
К 17 лучшим командам первого этапа на втором добавятся еще семь сборных из отбора на чемпионат мира-2026.
Напомним, сборная Украины завершила первый раунд квалификации на ЧЕ-2027 победой над Азербайджаном.