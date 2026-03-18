Володимир Кириченко

Женская сборная Украины по баскетболу сумела квалифицироваться во второй раунд отбора на женский Евробаскет-2027.

На первом этапе украинкам удалось одержать три победы в шести матчах и войти в тройку лучших сборных среди тех, что заняли третьи места в своих группах.

К 17 лучшим командам первого этапа на втором добавятся еще семь сборных из отбора на чемпионат мира-2026.

Напомним, сборная Украины завершила первый раунд квалификации на ЧЕ-2027 победой над Азербайджаном.