Украина поднялась в рейтинге FIBA: известна позиция сине-желтых после игр с Испанией
Даже после двух поражений от испанцев «сине-желтые» смогли улучшить свой статус в мировом рейтинге
около 4 часов назад
Мужская сборная Украины по баскетболу улучшила свою позицию в обновленном мировом рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA).
Несмотря на два поражения от Испании в мартовском окне квалификации ЧМ-2027, подопечные Айнарса Багатскиса смогли подняться на одну ступень.
На данный момент сине-желтые занимают 39-е место в мире, имея в активе 348,2 балла. Украина обошла в списке Иорданию.
Рейтинг FIBA
1. США — 893,8
2. Германия — 817,2
3. Сербия — 808,8
4. Франция — 807,7
5. Канада — 806
6. Австралия — 778,5
7. Испания — 774,6
8. Аргентина — 755,5
9. Литва — 750,1
10. Бразилия — 750,1
...
39 (+1). Украина — 348,2
Следующий матч Украина проведет 2 июля против сборной Грузии.
