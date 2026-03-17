Украина победила Азербайджан в отборочном турнире на женский Евробаскет-2027
около 1 часа назад
Национальная женская сборная Украины завершила первый раунд квалификации на ЧЕ-2027 победой над Азербайджаном.
Украинки захватили лидерство с первых минут, выиграв стартовую четверть 18:6. Во второй десятиминутке преимущество «сине-желтых» возросло до +20 очков.
Украина выиграла три первые игровые части, уступив соперницам лишь в последней четверти (14:16).
Наиболее результативной среди украинок стала Кристина Кулеша, оформившая дабл-дабл с 13 очками и 10 подборами. Также дабл-дабл у Анастасии Ковтун – 10 очков, 11 подборов.
Евробаскет-2027. Женщины
Квалификация, Группа Е
Азербайджан — Украина 55:73 (6:18, 17:21, 16:20, 16:14)
