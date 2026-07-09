Денис Седашов

Женская сборная Украины U-20 по баскетболу одержала третью победу на молодежном чемпионате Европы по баскетболу в Дивизионе В. Сине-желтые победили национальную команду Румынии.

Ключевой в матче стала вторая четверть, которую украинки выиграли с разгромным счетом 22:9. Обеспечив себе гандикап в 11 очков перед большим перерывом, подопечные Анны Шлыковой уверенно удержали лидерство до конца встречи.

Наиболее эффективными в составе сборной Украины стали — Элина Синякова, оформившая дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами, а также Серафима Тихая, на счету которой 20 очков, 10 передач и 5 подборов.

Женский чемпионат Европы U-20. Дивизион В

Украина — Румыния 81:57 (21:23, 22:9, 18:11, 20:14)

Украина U-20 победила Азербайджан на молодежном ЧЕ по баскетболу.