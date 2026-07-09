Женская сборная Украины U-20 обыграла Румынию на молодежном ЧЕ по баскетболу
Наиболее эффективными в составе сине-желтых стали Синякова и Тиха
17 минут назадПодписаться в
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу одержала третью победу на молодежном чемпионате Европы по баскетболу в Дивизионе В. Сине-желтые победили национальную команду Румынии.
Ключевой в матче стала вторая четверть, которую украинки выиграли с разгромным счетом 22:9. Обеспечив себе гандикап в 11 очков перед большим перерывом, подопечные Анны Шлыковой уверенно удержали лидерство до конца встречи.
Наиболее эффективными в составе сборной Украины стали — Элина Синякова, оформившая дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами, а также Серафима Тихая, на счету которой 20 очков, 10 передач и 5 подборов.
Женский чемпионат Европы U-20. Дивизион В
Украина — Румыния 81:57 (21:23, 22:9, 18:11, 20:14)
Украина U-20 победила Азербайджан на молодежном ЧЕ по баскетболу.