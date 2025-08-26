Богачук вернулся на вершину рейтинга WBC
Апелляция промоутера украинца принесла свои плоды
11 минут назад
Украинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (26-2, 24 KO) снова возглавил рейтинг WBC.
Организация на своем официальном сайте сообщила, что удовлетворила апелляцию промоутера украинца Тома Леффлера относительно позиции украинца.
«Хотя WBC соблюдала собственные правила и действующие законодательные требования, сообщаем, что Апелляционный комитет WBC, в дополнение к самому Комитету по рейтингу WBC, рассмотрел эту апелляцию и удовлетворил поданное заявление, приказав вернуть господина Богачука на первое место».
Ранее WBC отдала первую позицию бывшему чемпиону в полусреднем весе Джарону Эннису.
Чемпионом организации в этом дивизионе является Себастьян Фундора, временный чемпион – Верджил Ортис.
Напомним, Богачук отказался боксировать против Энниса.