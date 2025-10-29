Денис Седашов

Главный тренер женской сборной Украины Евгений Мурзин поделился ожиданиями от старта в квалификации Евробаскета-2027 и оценил соперниц сине-желтых.

Наставник отметил, что впереди украинок ждет насыщенная неделя — три матча за семь дней, однако это не станет проблемой для подопечных. Слова приводит ФБУ.

Будем работать — все в одинаковых условиях, поэтому не имеет значения, две игры или три. В этом окне нас ждет одна выездная игра в Черногорию, после чего сыграем две домашние встречи. Считаю, что это неплохой календарь для старта квалификации. Евгений Мурзин

Тренер назвал сборную Черногории главным фаворитом группы, ведь команда недавно играла в финальной части чемпионата Европы.

Черногория — очень непростой соперник. Мы серьезно готовимся, анализируем игру, собираем всю необходимую информацию. Что касается Болгарии и Азербайджана — эти команды, на мой взгляд, несколько слабее, но мы настраиваемся на каждый матч одинаково серьезно. Мысль только о победах. Евгений Мурзин

В ноябре украинки стартуют в отборе в группе E, где сыграют против Черногории, Болгарии и Азербайджана.

Женская сборная Украины по баскетболу объявила состав на отбор Евробаскета-2027.