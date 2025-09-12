Германия обыграла Финляндию и вышла в финал Евробаскета-2025
Самым результативным в составе немцев стал разыгрывающий защитник Денис Шрёдер – 26 очков
Состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы-2025 по баскетболу, в котором сборная Германии встретилась с национальной командой Финляндии.
Действующие чемпионы мира и номинальные хозяева площадки уверенно победили соперников со счетом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).
Самым результативным в составе немцев стал разыгрывающий защитник Денис Шрёдер. Он набрал 26 очков.
В другом полуфинальном матче встретятся сборные Греции и Турции.
