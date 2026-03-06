Владимир Кириченко

Украинский защитник Максим Шульга получил бан от Международной федерации баскетбола (FIBA) на участие в международных матчах из-за невыплаты денег агентству. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

В ноябре 2025 года стало известно, что украинец получил трансферный бан от FIBA из-за долга агентству.

В 2022 году Максим подписал контракт с агентством, сертифицированным FIBA, для заключения соглашений NIL от его имени. После своего четвертого сезона в колледже он во второй раз попал в трансферный портал, чтобы использовать год, предоставленный из-за коронавируса, и агентство обеспечило ему сделку на 900 000 долларов с университетом Виллановы для его перехода туда.

Однако Шульга, не предупредив их, решил вернуться в Вирджиния Рэмс и прекратил дальнейшие выплаты агенту. Агентство подало на него в арбитраж FIBA, заявив, что он задолжал агенту полную сумму – 180 000 долларов, которые тот должен был получить от сделки с университетом Вилланова.

Напомним, что Бостон задрафтовал Максима под 57-м пиком. В начале февраля он дебютировал в составе Бостона в матче против Хьюстона (114:93).

Шульга имеет двусторонний контракт с Селтикс, что дает ему возможность выступать в G-лиге и участвовать в ограниченном количестве матчей за главную команду НБА.