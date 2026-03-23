Левша не помог Бостону обыграть Миннесоту, Нью-Йорк разгромил Вашингтон
Денвер уверенно разобрался с Портлендом
около 2 часов назад
23 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.
Тимберлувз прервали серию из 18 поражений (с 2005 года) в матчах в Бостоне и обыграли Селтикс (102:92).
Финикс разгромил Торонто (120:98).
Денвер обыграл Портленд (128:112), центровой Наггетс Никола Йокич оформил свой 28-й трипл-дабл сезона: 22 очка, 14 подборов и 14 передач.
НБА. Регулярный чемпионат
Денвер – Портленд 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19)
Сакраменто – Бруклин 126:122 (30:34, 27:28, 28:20, 41:40)
Нью-Йорк – Вашингтон 145:113 (32:27, 36:25, 37:29, 40:32)
Бостон – Миннесота 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26)
Финикс – Торонто 120:98 (34:20, 32:28, 31:21, 23:29)
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04