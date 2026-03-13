Дончич набрал 51 очко в победном матче с Чикаго, Оклахома обыграла Бостон Шульги
Йокич помог Денверу обыграть Сан-Антонио
около 1 часа назад
13 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.
Оклахома победила Бостон (104:102). Защитник Тандер Шей Гилджес-Александер обновил рекорд НБА по матчам с 20+ очками подряд, набрав 35 очков.
Лейкерс обыграли Чикаго (142:130), защитник озёрников Лука Дончич набрал 51 очко.
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо – Вашингтон 136:131 OT (36:26, 27:30, 33:25, 27:42, 13:8)
Детройт – Филадельфия 131:109 (36:27, 33:33, 35:21, 27:28)
Индиана – Финикс 108:123 (36:36, 25:31, 27:29, 20:27)
Атланта – Бруклин 108:97 (30:21, 27:29, 25:29, 26:18)
Майами – Милуоки 112:105 (31:21, 28:30, 26:26, 27:28)
Мемфис – Даллас 112:120 (22:34, 32:31, 30:21, 28:34)
Сан-Антонио – Денвер 131:136 (37:25, 32:28, 37:41, 25:42)
Оклахома-Сити – Бостон 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19)
Лейкерс – Чикаго 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)