Сборная Украины обыграла Швейцарию в предквалификации ЧМ-2027
Самым результативным игроком матча стал Иссуф Санон, набравший 15 очков
около 1 часа назад
Фото: FIBA
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу в предварительной квалификации чемпионата мира-2027. Матч состоялся в рижском Rimi Olympic Center.
Подопечные Айнарса Багатскиса триумфировали над Швейцарией.
Самым результативным игроком встречи стал Иссуф Санон, который набрал 15 очков.
Баскетбол. Предварительная квалификация к ЧМ-2027. Группа А
Украина – Швейцария 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Напомним, что сине-жёлтые уже играли со швейцарцами и уступили 64:66.
Следующую игру сборная Украины проведёт 20 августа против Словакии.