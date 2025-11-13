Состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Украины
В соревнованиях примут участие 12 команд
около 1 часа назад
Фото: ФБР
Прошло жеребьёвка первого этапа Кубка Украины. В соревнованиях примут участие 12 клубов – все представители Суперлиги, а также ДіДіБао из Высшей лиги и Чайка-ВМСУ из Первой лиги.
Кубок Украины. 1-й этап
Днепр – Чайка-ВСМУ
Ровно-ОШВСМ – Старый Луцк
Прикарпатье-Говерла – Черкасские Мавпы
Нико-Баскет – Запорожье
Киев-Баскет – ДіДіБао
Кривбасс – Харьковские Соколы
