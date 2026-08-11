Форвард Майами Хит Яннис Адетокунбо не поможет сборной Греции в ближайших матчах отбора на чемпионат мира-2027, включая и ближайшую встречу против сборной Украины.

Менеджер греческой национальной команды Димос Дикудис объяснил отсутствие звёздного баскетболиста. Слова приводит Eurohoops.

В это окно и Греческая федерация баскетбола, и главный тренер сборной хотели, чтобы Яннис принял участие. Мы поговорили с ним, как и со всеми другими игроками, а также с его новым клубом, с которым у нас сложились прекрасные взаимоотношения, основанные на взаимном уважении. Яннис хотел помочь сборной, как делал это на протяжении многих лет и будет делать в дальнейшем. Майами также является организацией, которая поддерживает своих игроков, когда те выступают за национальные команды.

Однако на данный момент его участие было связано с риском. В прошлом сезоне он провел лишь небольшое количество матчей и с марта не выходил на площадку в официальных играх. Чтобы правильно подготовить его к возвращению и восстановлению соревновательного ритма без риска получить травму, понадобится время. Сейчас участие в официальных матчах сборной с высокой интенсивностью подвергло бы риску его физическое здоровье. И это то, что мы все должны уважать — не только в случае с Яннисом, но и в случае с каждым игроком.