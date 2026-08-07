Денис Седашов

Юниорская женская сборная Украины по баскетболу проиграла национальной команде Португалии в матче второго этапа чемпионата Европы U-18 в Дивизионе В.

В первой половине встречи команды демонстрировали равную игру, однако благодаря рывку в конце второй четверти Португалия ушла на большой перерыв с преимуществом в 11 очков. В четвертой десятиминутке украинки набрали 6 очков, в результате чего итоговая разница в пользу соперниц возросла до 20 баллов.

Наиболее результативными в составе украинской команды стали Мария Майдан (12 очков) и Дарья Ищук (11 очков).

Чемпионат Европы U-18. Дивизион В

Португалия — Украина 66:46 (16:13, 15:7, 22:20, 13:6)

После этого поражения сборная Украины будет бороться за итоговые 13–16 места. Следующий матч украинки проведут 8 августа против команды, которая проиграет в паре Словакия — Люксембург.

Сборная Украины сыграет контрольные матчи против университета Аризоны и сборной Латвии.