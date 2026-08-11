Павел Василенко

Лионель Месси приостановил футбольную карьеру на неопределённый срок после смерти своего отца Хорхе. Аргентинская звезда пока не определился, когда сможет вернуться к выступлениям за Интер Майами.

Смерть Хорхе Месси была подтверждена в пятницу вечером около 22:00 по местному времени. Отец футболиста умер в больнице в Росарио в возрасте 68 лет после нескольких лет борьбы с неизвестной болезнью.

В июне, во время клубного чемпионата мира, семья Месси сообщала о улучшении состояния Хорхе. Он много лет был менеджером Лионеля и играл важную роль в делах семьи и карьере сына.

По информации Foot Mercato, ссылающегося на аргентинские источники, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» решил отойти от футбола, чтобы провести больше времени с близкими в этот трудный период. При этом конкретной даты его возвращения в «Интер Майами» пока нет.

Аргентинские СМИ уже предполагают, что пауза Месси может быть продолжительной. Сам футболист пока не делал заявлений о своих дальнейших планах и не давал сигналов о том, когда снова выйдет на поле.

Сейчас главным приоритетом для Месси остаётся семья. Ожидается, что поддержать аргентинца в ближайшее время могут его давние товарищи по сборной – Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Николас Отаменди и Родриго Де Пауль.