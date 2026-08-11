Месси поставил карьеру на паузу. Аргентинец не знает, когда вернется на поле после трагедии.
Легендарный аргентинец принял важное решение
Лионель Месси приостановил футбольную карьеру на неопределённый срок после смерти своего отца Хорхе. Аргентинская звезда пока не определился, когда сможет вернуться к выступлениям за Интер Майами.
Смерть Хорхе Месси была подтверждена в пятницу вечером около 22:00 по местному времени. Отец футболиста умер в больнице в Росарио в возрасте 68 лет после нескольких лет борьбы с неизвестной болезнью.
В июне, во время клубного чемпионата мира, семья Месси сообщала о улучшении состояния Хорхе. Он много лет был менеджером Лионеля и играл важную роль в делах семьи и карьере сына.
По информации Foot Mercato, ссылающегося на аргентинские источники, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» решил отойти от футбола, чтобы провести больше времени с близкими в этот трудный период. При этом конкретной даты его возвращения в «Интер Майами» пока нет.
Аргентинские СМИ уже предполагают, что пауза Месси может быть продолжительной. Сам футболист пока не делал заявлений о своих дальнейших планах и не давал сигналов о том, когда снова выйдет на поле.
Сейчас главным приоритетом для Месси остаётся семья. Ожидается, что поддержать аргентинца в ближайшее время могут его давние товарищи по сборной – Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Николас Отаменди и Родриго Де Пауль.